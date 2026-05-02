Festival Musique sous les Etoiles Sur les traces d’Astor Piazzola, accordéon Eglise Saint-Martin Compreignac

Compreignac

Festival Musique sous les Etoiles Sur les traces d’Astor Piazzola, accordéon

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’accordéoniste Théo Ould nous fait l’honneur de l’ouverture du festival. À l’âge de 24 ans, Théo Ould est devenu le premier accordéoniste à être nommé Révélation dans la catégorie Nouveaux Talents aux Victoires de la Musique Classique. Un concert qui nous fait voyager de Bach à Villa-Lobos remontant aux origines du Tango, grâce à cette musique du Rio de la Plata, faite de fusions et de métissages. .

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr

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English : Festival Musique sous les Etoiles Sur les traces d’Astor Piazzola, accordéon

L’événement Festival Musique sous les Etoiles Sur les traces d’Astor Piazzola, accordéon Compreignac a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Monts du Limousin