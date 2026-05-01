Spectacle Polar, cuisine et chansons Deux flics aux p’tits oignons ! Salle de fêtes (ensemble socio culturel) Compreignac

Compreignac

Spectacle Polar, cuisine et chansons Deux flics aux p’tits oignons !

Salle de fêtes (ensemble socio culturel) 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La cuisine dans le roman policier en général (JC Izzo, Simenon, Mankell …) et dans l’univers des commissaires Dumontel et Varlaud en particulier. Avec extraits de recettes et lecture d’une Nouvelle inédite La faim des haricots tirées du livre Deux flics aux p’tits oignons ! Les recettes des commissaires Dumontel et Varlaud (Geste Editions). Concept original de lecture musicale créé par Franck Linol et Patrick Granger à partir d’extraits des romans policiers de Franck Linol et de Joël Nivard autour de leurs principaux personnages deux flics épicuriens, les commissaires Dumontel et Varlaud. Après un premier texte sur la cuisine chez les auteurs de polars en général, l’écrivain Franck Linol et le comédien Jacques Rabetaud lisent ces extraits. AveclLe Buena Vista Polar Club. .

Salle de fêtes (ensemble socio culturel) 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 37 72 72 cacompreignac87@gmail.com

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English : Spectacle Polar, cuisine et chansons Deux flics aux p’tits oignons !

L’événement Spectacle Polar, cuisine et chansons Deux flics aux p’tits oignons ! Compreignac a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin