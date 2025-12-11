Festival Musique sous les Etoiles Eglise Saint-Martin Compreignac

Festival Musique sous les Etoiles

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Ce festival s’impose comme un rendez-vous incontournable en rassemblant des artistes de stature internationale. Pour sa première édition en 2025, 3 talents majeurs ont incarné son esprit Suzana Bartal, pianiste au toucher profond et lumineux, Gilles Apap, violoniste virtuose connu pour son sens de la liberté musicale, Christine Généraux, pianiste à l’énergie communicative. Leur présence a donné naissance à une série de concerts intenses et intimistes, accueillis par un public immédiatement conquis. La seconde édition se prépare et promet de poursuivre cette dynamique d’excellence. Son ambition reste la même proposer une expérience musicale enrichissante, à la fois exigeante et accessible dont les maîtres-mots sont Partage, Passion, Passerelle. .

Eglise Saint-Martin 1 Rue du Prince Noir Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 38 68 50 christinegeneraux@wanadoo.fr

English : Festival Musique sous les Etoiles

L’événement Festival Musique sous les Etoiles Compreignac a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Monts du Limousin