Marché de saison le 31 juillet Place du Bourg Compreignac

Compreignac

Marché de saison le 31 juillet

Place du Bourg 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Le Comité d’animation de Compreignac organise son marché de saison estival, un rendez-vous chaleureux et festif au cœur du village. L’objectif est simple favoriser la rencontre directe entre les producteurs fermiers et artisans locaux et les consommateurs. Sur place, les visiteurs peuvent découvrir et acheter des produits de qualité en circuit court, puis les déguster immédiatement dans une ambiance conviviale. Une animation musicale vient compléter l’expérience, pour faire de ce marché un véritable moment de partage et de détente estivale. .

Place du Bourg 1 Place du 8 Mai 1945 Compreignac 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 37 72 70 cacompreignac87@gmail.com

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English : Marché de saison le 31 juillet

L’événement Marché de saison le 31 juillet Compreignac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Monts du Limousin