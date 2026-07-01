Balade nature et système solaire Observatoire astronomique GAP47 Montayral

Informations pratiques

Montayral

Balade nature et système solaire

Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:30:00

fin : 2026-07-30 17:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Le temps d’une balade de 3 km, partez pour une découverte originale où nature et astronomie se répondent à chaque étape.

Le temps d’une balade de 3 km, partez pour une découverte originale où nature et astronomie se répondent à chaque étape.

Tout au long du parcours, des panneaux représentant les différents éléments de notre système solaire vous permettront de prendre conscience des dimensions de notre voisinage cosmique. Chaque étape sera commentée par un passionné du Groupe d’Astronomie Populaire 47.

Entre ces escales dans l’Univers, prenez le temps d’observer ce qui nous entoure. Avec NaturAnimée, découvrez la faune et la flore locales et apprenez à reconnaître les espèces rencontrées.

Une balade ludique et accessible à tous, qui alterne découvertes naturalistes et voyage dans l’espace. Une façon originale de prendre conscience que notre Terre, si riche en biodiversité, n’est qu’une petite planète au cœur d’un immense système solaire. .

Observatoire astronomique GAP47 2379 route de l’Observatoire Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 22 11 48 naturanimee@lilo.org

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English : Balade nature et système solaire

During this 3-kilometer walk, set out on a unique journey where nature and astronomy come together at every turn.

L’événement Balade nature et système solaire Montayral a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée du Lot et Garonne