Balade nature Insectes de tout poil RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Insectes de tout poil

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-11 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11

Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? Vous découvrirez également leurs prédateurs l’araignée labyrinthe ou la redoutable mante religieuse ! Dès 6 ans.

Chaussures de marches conseillées. .

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

