Balade nature Insectes de tout poil RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 12:30:00
2026-08-11
Stridulations à tout va ! Grillons, criquets, sauterelles frottent leurs élytres et leurs tibias pour se faire entendre. Saurez-vous les attraper et les différencier ? Vous découvrirez également leurs prédateurs l’araignée labyrinthe ou la redoutable mante religieuse ! Dès 6 ans.
Chaussures de marches conseillées. .
RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr
