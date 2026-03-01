Balade nature Jeu de piste au Vaudobin RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Jeu de piste au Vaudobin RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei mercredi 22 juillet 2026.

Balade nature Jeu de piste au Vaudobin

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Entre roches, bois, landes et rivières, partez à la découverte des mystères du Vaudobin. Dès 6 ans

Chaussures de marche conseillées   .

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65  contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Jeu de piste au Vaudobin

L’événement Balade nature Jeu de piste au Vaudobin Guêprei a été mis à jour le 2026-03-01 par Terres d’Argentan Intercom