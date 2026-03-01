Balade nature Jeu de piste au Vaudobin RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Jeu de piste au Vaudobin

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:30:00

2026-07-22

Entre roches, bois, landes et rivières, partez à la découverte des mystères du Vaudobin. Dès 6 ans

Chaussures de marche conseillées .

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

