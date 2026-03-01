Balade nature Paléontologue en herbe RDV parking du site, Hameau du Roc Guêprei

Balade nature Paléontologue en herbe

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:30:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

En famille, remontez le temps pour un voyage dans des mers tropicales, peuplées de mystérieuses créatures. Sur la piste de leurs empreintes et de leurs fossiles, vous découvrirez leurs incroyables histoires. Dès 8 ans

Chaussures de marches conseillées. .

RDV parking du site, Hameau du Roc Le Vaudobin Guêprei 61160 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature Paléontologue en herbe

L’événement Balade nature Paléontologue en herbe Guêprei a été mis à jour le 2026-03-01 par Terres d’Argentan Intercom