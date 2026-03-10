Balade nature La Gentiane amère en action ! Parking de l’église Monts-sur-Orne

Balade nature La Gentiane amère en action !

Parking de l’église La Carrière des Monts et Sablonnettes Monts-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 14:00:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Avec le Conservatoire d’espaces naturels de Normandie et le CPIE, prenez part à un chantier participatif pour restaurer l’habitat de la gentiane amère, puis à 14h, partez à la découverte des protocoles scientifiques d’inventaire de cette espèce peu commune des milieux secs. Poursuivez ensuite votre exploration des autres richesses naturelles et géologiques de ces anciennes carrières de calcaire. Dès 10 ans

Chaussures de marche conseillées. .

Parking de l’église La Carrière des Monts et Sablonnettes Monts-sur-Orne 61150 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

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English : Balade nature La Gentiane amère en action !

L’événement Balade nature La Gentiane amère en action ! Monts-sur-Orne a été mis à jour le 2026-03-10 par Terres d’Argentan Intercom