La Gentiane amère en actions !, Parking de l’église, Sentilly, Monts-sur-Orne

La Gentiane amère en actions ! Jeudi 3 septembre, 09h30, 14h00 Parking de l’église, Sentilly Orne

Gratuit. Chaussures de marche conseillées. Dès 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-03T09:30:00+02:00 – 2026-09-03T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-03T14:00:00+02:00 – 2026-09-03T17:00:00+02:00

Chantier participatif avec le CEN de Normandie et le CPIE pour restaurer l’habitat de la gentiane amère. À 9h30 ou 14h, partez à la découverte des protocoles d’inventaire de cette espèce rare. Vous découvrirez aussi les richesses naturelles et géologiques de ces anciennes carrières de calcaire. Dès 10 ans.

Parking de l’église, Sentilly sentilly orne Monts-sur-Orne 61150 Sentilly Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Chantier participatif avec le CEN de Normandie et le CPIE pour restaurer l’habitat de la gentiane amère. carrière invasif