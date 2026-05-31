Exposition : Goulet, son clocher, son prieuré, son château, Eglise Saint Martin Goulet Monts sur Orne, Monts-sur-Orne

Exposition : Goulet, son clocher, son prieuré, son château Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise Saint Martin Goulet Monts sur Orne Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise de Goulet

Son histoire depuis le XIe siècle est retracée dans une exposition mettant en évidence les évolutions architecturales liées aux diverses restaurations et aux époques traversées.

Un magnifique retable de 1650-1654, classé aux MH, est dû à l’architecte Gabriel IV d’Argentan.

Le rôle du prieuré Ste Marthe est mis en évidence dans ses liens avec de l’église St Martin.

Eglise Saint Martin Goulet Monts sur Orne 1 rue de l’ormel Goulet 61150 Monts sur Orne Monts-sur-Orne 61150 Goulet Orne Normandie 06 19 53 95 69 06 87 47 93 19 http://patrimoine-de-goulet.fr L’église St Martin date du XIe pour les éléments les plus anciens et a subi des modifications tout au long des siècles.

Un superbe retable monumental classé aux MH est l’œuvre de l’architecte Gabriel IV d’Argentan, il date de 1650-1654.

L’exposition retrace tous les évènements intervenus dans les modifications extérieures et intérieures depuis le XIe siècle, en lien avec le Prieuré Ste Marthe de Goulet. parking

Eglise de Goulet

©Patrimoine de Goulet