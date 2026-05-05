Balade nature « La migration », Phare, rue Paul-Émile Victor, Ouistreham
Balade nature « La migration », Phare, rue Paul-Émile Victor, Ouistreham lundi 19 octobre 2026.
Balade nature « La migration » Lundi 19 octobre, 09h30 Phare, rue Paul-Émile Victor Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T12:00:00+02:00
En octobre la migration des oiseaux est à son apogée. C’est l’occasion d’observer ce phénomène qui a toujours fasciné l’humain, bernaches cravant, pinson des arbres peuvent passer par milliers au dessus de nos têtes!
(2-6km/2h30) – Niveau 1
Phare, rue Paul-Émile Victor Phare, rue Paul-Émile Victor OUISTREHAM Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}]
En octobre la migration des oiseaux est à son apogée. C’est l’occasion d’observer ce phénomène qui a toujours fasciné l’humain, bernaches cravant, pinson des arbres peuvent passer par milliers au …
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