Balade nature « La migration », Phare, rue Paul-Émile Victor, Ouistreham

Balade nature « La migration » Lundi 19 octobre, 09h30 Phare, rue Paul-Émile Victor Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-19T09:30:00+02:00 – 2026-10-19T12:00:00+02:00

En octobre la migration des oiseaux est à son apogée. C’est l’occasion d’observer ce phénomène qui a toujours fasciné l’humain, bernaches cravant, pinson des arbres peuvent passer par milliers au dessus de nos têtes!

(2-6km/2h30) – Niveau 1

Phare, rue Paul-Émile Victor Phare, rue Paul-Émile Victor OUISTREHAM Ouistreham 14150 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 43 52 56 »}]

En octobre la migration des oiseaux est à son apogée. C’est l’occasion d’observer ce phénomène qui a toujours fasciné l’humain, bernaches cravant, pinson des arbres peuvent passer par milliers au …