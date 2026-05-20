Laigné-en-Belin

Balade Nature

Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 12:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Balade Nature

Lors d’une randonnée accompagnée d’experts en la matière, découvrez la richesse de la biodiversité et de la nature qui nous entoure !

Laigné-Saint Gervais mercredi 24 juin, de 10h00 à 12h00. Inscription à l’aide du QR code ou en suivant le lien en commentaire. .

Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Balade Nature Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72