Balade Nature Laigné-en-Belin
Balade Nature Laigné-en-Belin mercredi 24 juin 2026.
Laigné-en-Belin
Balade Nature
Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 12:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Balade Nature
Lors d’une randonnée accompagnée d’experts en la matière, découvrez la richesse de la biodiversité et de la nature qui nous entoure !
Laigné-Saint Gervais mercredi 24 juin, de 10h00 à 12h00. Inscription à l’aide du QR code ou en suivant le lien en commentaire. .
Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Balade Nature Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72
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