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Tracto Cross Route du Lude Laigné-en-Belin

Tracto Cross Route du Lude Laigné-en-Belin samedi 20 juin 2026.

Lieu : Route du Lude

Adresse : La Tremblaie

Ville : 72220 Laigné-en-Belin

Département : Sarthe

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 10

Laigné-en-Belin

Tracto Cross

Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21

LAIGNÉ SAINT GERVAIS FAIT VIBRER LES MOTEURS !

La course de Tracto-Cross de Laigné-Saint Gervais revient plus puissante que jamais !

Championnat de Tracto Cross
Date 20-21 Juin 2026
Lieu Laigné-Saint Gervais
Ambiance, spectacle, sensations fortes et bonne humeur garantis !

Préparez-vous à voir des machines impressionnantes s’affronter sur un circuit spectaculaire.
Boue, vitesse et adrénaline seront au rendez-vous !   .

Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 20 14 08  contact@n-t-c.fr

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English :

L’événement Tracto Cross Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72

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