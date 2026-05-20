Tracto Cross Route du Lude Laigné-en-Belin

Laigné-en-Belin

Tracto Cross

Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

LAIGNÉ SAINT GERVAIS FAIT VIBRER LES MOTEURS !

La course de Tracto-Cross de Laigné-Saint Gervais revient plus puissante que jamais !

Championnat de Tracto Cross

Date 20-21 Juin 2026

Lieu Laigné-Saint Gervais

Ambiance, spectacle, sensations fortes et bonne humeur garantis !

Préparez-vous à voir des machines impressionnantes s’affronter sur un circuit spectaculaire.

Boue, vitesse et adrénaline seront au rendez-vous ! .

Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 20 14 08 contact@n-t-c.fr

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English :

L’événement Tracto Cross Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72