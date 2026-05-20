Tracto Cross Route du Lude Laigné-en-Belin
Tracto Cross Route du Lude Laigné-en-Belin samedi 20 juin 2026.
Laigné-en-Belin
Tracto Cross
Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
LAIGNÉ SAINT GERVAIS FAIT VIBRER LES MOTEURS !
La course de Tracto-Cross de Laigné-Saint Gervais revient plus puissante que jamais !
Championnat de Tracto Cross
Date 20-21 Juin 2026
Lieu Laigné-Saint Gervais
Ambiance, spectacle, sensations fortes et bonne humeur garantis !
Préparez-vous à voir des machines impressionnantes s’affronter sur un circuit spectaculaire.
Boue, vitesse et adrénaline seront au rendez-vous ! .
Route du Lude La Tremblaie Laigné-en-Belin 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 6 65 20 14 08 contact@n-t-c.fr
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English :
L’événement Tracto Cross Laigné-en-Belin a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72
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