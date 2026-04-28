Luchapt

Balade nature Le bocage dévoilé nature préservée et géologie à Luchapt

Le Bourg Luchapt Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:30:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Partez pour une balade de 4 km, guidée par Sébastien Baillargeat de l’Office Français de la Biodiversité.

Découvrez-en plus sur le fonctionnement de ce bocage encore bien préservé tout en découvrant ses spécificités relatives à cette zone granitique située sur la commune de Luchapt.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Prévoir de bonnes chaussures.

Balade non adaptée aux personne à mobilité réduite. .

Le Bourg Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Balade nature Le bocage dévoilé nature préservée et géologie à Luchapt

L’événement Balade nature Le bocage dévoilé nature préservée et géologie à Luchapt Luchapt a été mis à jour le 2026-04-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne