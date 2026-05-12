Luchapt

Festival Musiqu’à l’eau: A contre tango

Aire des Petits Plats Luchapt Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Pour cette troisième et avant dernière date du festival Musiqu’à l’eau, embarquez pour un voyage poétique et musical entre l’Argentine et la France. À travers des chansons du répertoire populaire argentin et leur traduction en français, le spectacle tisse des ponts sensibles et émancipateurs entre les deux langues. Une création qui mêle nostalgie et modernité, pour une expérience unique qui vous transportera au-delà des frontières.

Diffusion La Boulit’/MJC Champ Libre, avec le soutien de la commune de Luchapt .

Aire des Petits Plats Luchapt 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@laboulit.fr

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English : Festival Musiqu’à l’eau: A contre tango

L’événement Festival Musiqu’à l’eau: A contre tango Luchapt a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne