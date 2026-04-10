Balade nature : les chauves-souris Chantepie Chantepie
Balade nature : les chauves-souris Chantepie Chantepie samedi 6 juin 2026.
Balade nature : les chauves-souris Chantepie Chantepie Samedi 6 juin, 21h30 Ille-et-Vilaine
Sur inscription, 10€ plein tarif, 4€ tarif réduit
Valentin Legendre de Balade EcoLogique nous racontera tout ce qu’il sait sur les Chiroptères (qui signifie « les mains ailées »)
Balade nocturne pour découvrir les chauve-souris
Valentin Legendre de Balade EcoLogique nous racontera tout ce qu’il sait sur les Chiroptères (qui signifie « les mains ailées »)
Quelles sont les espèces qu’on peut voir par ici, peut-on les différencier à l’oeil, comment vivent-elles, comment nichent-elles ?
Et il apportera un appareil qui nous permettra d’écouter leur cris, de transposer leurs ultra-sons dans le registre audible de l’oreille humaine !
Une balade à ne pas manquer !
Inscription sur [https://collectif-les-fol-epis.paheko.frama.space/m/bookings/?event=a6732968-c9fc-4a95-ac5b-06d23d201ee3](https://collectif-les-fol-epis.paheko.frama.space/m/bookings/?event=a6732968-c9fc-4a95-ac5b-06d23d201ee3) ou en envoyant un mail à [contact@collectif-lesfolepis.org](mailto:contact@collectif-lesfolepis.org)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T23:30:00.000+02:00
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contact@collectif-lesfolepis.org
Chantepie coulée verte chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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