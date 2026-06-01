Repair’Café, Magasin Leroy-Merlin, Chantepie
Repair’Café, Magasin Leroy-Merlin, Chantepie mardi 2 juin 2026.
Repair’Café Mardi 2 juin, 15h00 Magasin Leroy-Merlin Ille-et-Vilaine
Gratuit – Pas d’inscription préalable
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-02T15:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-02T15:00:00+02:00 – 2026-06-02T18:00:00+02:00
L’association Chantepie Initiatives vous accueille tous les premiers mardis de chaque mois au magasin Leroy Merlin de Chantepie.
Vous y retrouverez une équipe de réparatrices et réparateurs bénévoles, ils vous aideront à réparer votre appareil.
Prochain RDV : mardi 2 juin de 15h00 à 18h00
Magasin Leroy-Merlin 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine Bretagne
Atelier pour réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter.
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