Exposition photo sur l’architecture moderne Kiosque des 2 Ruisseaux Chantepie 6 et 7 juin Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Exposition photo de fin de saison sur le thème de l’architecture moderne

**Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2026**

le club photo OBJECTIF 35135 de Chantepie organise son exposition de fin de saison.

Thème retenu : **l’architecture moderne** (après 1920).

L’exposition se tiendra dans le kiosque des 2 Ruisseaux à Chantepie et sera visible de

**10h à 12h30 et de 14h à 18h ces 2 jours**.

Vernissage le samedi 6 juin à 11h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00

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contact.objectif35135@gmail.com 0684692160

Kiosque des 2 Ruisseaux 10 Av. des Meliettes Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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