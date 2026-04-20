Exposition photo sur l’architecture moderne Kiosque des 2 Ruisseaux Chantepie
Exposition photo sur l’architecture moderne Kiosque des 2 Ruisseaux Chantepie samedi 6 juin 2026.
Exposition photo sur l’architecture moderne Kiosque des 2 Ruisseaux Chantepie 6 et 7 juin Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Exposition photo de fin de saison sur le thème de l’architecture moderne
**Samedi 6 et Dimanche 7 juin 2026**
le club photo OBJECTIF 35135 de Chantepie organise son exposition de fin de saison.
Thème retenu : **l’architecture moderne** (après 1920).
L’exposition se tiendra dans le kiosque des 2 Ruisseaux à Chantepie et sera visible de
**10h à 12h30 et de 14h à 18h ces 2 jours**.
Vernissage le samedi 6 juin à 11h30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00.000+02:00
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contact.objectif35135@gmail.com 0684692160
Kiosque des 2 Ruisseaux 10 Av. des Meliettes Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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