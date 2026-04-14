Balade nature : les chauves-souris, Chantepie, Chantepie
Balade nature : les chauves-souris, Chantepie, Chantepie samedi 6 juin 2026.
Balade nature : les chauves-souris Samedi 6 juin, 21h30 Chantepie Ille-et-Vilaine
Sur inscription, 10€ plein tarif, 4€ tarif réduit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00 – 2026-06-06T23:30:00+02:00
Balade nocturne pour découvrir les chauve-souris
Valentin Legendre de Balade EcoLogique nous racontera tout ce qu’il sait sur les Chiroptères (qui signifie « les mains ailées »)
Quelles sont les espèces qu’on peut voir par ici, peut-on les différencier à l’oeil, comment vivent-elles, comment nichent-elles ?
Et il apportera un appareil qui nous permettra d’écouter leur cris, de transposer leurs ultra-sons dans le registre audible de l’oreille humaine !
Une balade à ne pas manquer !
Inscription sur https://collectif-les-fol-epis.paheko.frama.space/m/bookings/?event=a6732968-c9fc-4a95-ac5b-06d23d201ee3 ou en envoyant un mail à contact@collectif-lesfolepis.org
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Valentin Legendre de Balade EcoLogique nous racontera tout ce qu’il sait sur les Chiroptères (qui signifie « les mains ailées ») balade nature écologie
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