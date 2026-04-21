[Rennes] L’atelier détective du sol Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie Vendredi 29 mai, 09h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le mercredi 30 mai, de 9h30 à 13h

Le Pré (Les Cols verts Rennes), 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie

Gratuit

Lien d’inscription : [https://www.eventbrite.com/e/1980955633626?aff=oddtdtcreator](https://www.eventbrite.com/e/1980955633626?aff=oddtdtcreator)

Organisé par : Les Cols Verts

L’atelier détective du sol sensibilise à la biodiversité et au rôle essentiel des sols dans les équilibres écologiques (alimentation, climat, eau). En observant la faune et la composition du sol, les participants développent un regard scientifique, critique et citoyen sur leur environnement. Il contribue aux transitions écologiques en favorisant la compréhension des enjeux liés à l’agriculture durable, à la préservation des écosystèmes et à la gestion responsable des ressources.

Cet atelier s’adresse à un public varié (enfants, jeunes, familles, adultes), sans prérequis. Il est accessible financièrement et organisé en extérieur au Pré à 10 min à pied du métro Poterie, afin de permettre la participation de toutes et tous, de 10h à 12h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-29T09:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-29T13:00:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.com/e/1980955633626?aff=oddtdtcreator

Le Pré, 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie 3 All. du Pré du Pont, 35135 Chantepie Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine



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