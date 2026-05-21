Grande Vente La P’tite Récup’ Chantepie
Grande Vente La P’tite Récup’ Chantepie samedi 6 juin 2026.
Grande Vente La P’tite Récup’ Chantepie Samedi 6 juin, 14h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Recyclerie de Chantepie
A la grande vente solidaire de La P’tite Récup.
Vous y trouverez de la vaisselle, des bijoux, de la décoration, des jouets et livres pour enfants, ainsi que des vêtements pour petits et grands, le tout en très bon état et à prix mini.
À notre buvette, vous attendendrons: boissons fraîches, café et gâteaux maison.
Une ambiance musicale continue tout au long de la journée pour vous accompagner dans vos trouvailles.
Votre présence sera notre soutien à notre association et bravo pour votre participation au réemploi solidaire ! »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-06T18:00:00.000+02:00
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La P’tite Récup’ 5 rue du petit pré Chantepie bretagne Chantepie 35135 Ille-et-Vilaine
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