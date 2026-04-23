Mézières-sous-Lavardin

Balade Nature

Mézières-sous-Lavardin Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Lors d’une randonnée accompagnée

D’experts en la matière,

Découvrez la richesse

De la biodiversité et de la nature

Qui nous entoure !

De 10h00 à 12h00

Places Limitées

Inscription sur le lien https://docs.google.com/forms/d/19kSRGopV2n2YZeZYRGeXurgPYfKkuTZ9UX-3N7ucvwc/viewform?edit_requested=true .

Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire

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English :

L’événement Balade Nature Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Sillé-Le-Guillaume