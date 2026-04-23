Balade Nature Mézières-sous-Lavardin
Balade Nature Mézières-sous-Lavardin samedi 16 mai 2026.
Mézières-sous-Lavardin
Balade Nature
Mézières-sous-Lavardin Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Lors d’une randonnée accompagnée
D’experts en la matière,
Découvrez la richesse
De la biodiversité et de la nature
Qui nous entoure !
De 10h00 à 12h00
Places Limitées
Inscription sur le lien https://docs.google.com/forms/d/19kSRGopV2n2YZeZYRGeXurgPYfKkuTZ9UX-3N7ucvwc/viewform?edit_requested=true .
Mézières-sous-Lavardin 72240 Sarthe Pays de la Loire
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English :
L’événement Balade Nature Mézières-sous-Lavardin a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Sillé-Le-Guillaume