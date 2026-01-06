Balade nature Thann

Balade nature

Parking du Floridor Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 13:30:00

fin : 2026-05-17 16:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Une balade conviviale dans un environnement naturel et sur les traces de cervidés de la croix de Lorraine, pour tout connaître de la vie des cerfs, chevreuils et chamois dans nos montagnes.

Une balade conviviale dans un environnement naturel à la découverte du patrimoine, de la faune et de la flore autour de la croix de Lorraine.

Parking du Floridor Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 71 20 secretariat@cscpaysdethann.fr

English :

A friendly walk in a natural environment and on the deer tracks of the Lorraine cross, to learn all about the life of deer, roe deer and chamois in our mountains.

