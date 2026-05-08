Thann

Festival châteaux et légendes le chant des pierres

Château de l’Engelbourg Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Venez découvrir les ruines du château de l’Engelbourg et vivez une ambiance fantastique et médiévale le temps d’une journée avec de nombreuses animations au programme.

Une aventure théâtrale inédite se prépare sur les hauteurs de l’Engelbourg, avec un spectacle mêlant légendes rhénanes et créatures fantastiques, et inspiré des créatures de la terre (géants de pierre, kobold, nains, gnomes…), en écho à la richesse géologique du Rhin supérieur. Le site de l’Engelbourg se transforme, le temps d’une journée, en un théâtre vivant mêlant spectacles pour petits et grands, ateliers de pratique artistique, musique, contes, danses et jeux plongez dans l’univers médiéval du château et laissez-vous porter par le Chant des Pierres ! .

Château de l’Engelbourg Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

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English :

Come and discover the ruins of Engelbourg castle and experience a fantastic, medieval atmosphere for a day, with lots of entertainment on the program.

L’événement Festival châteaux et légendes le chant des pierres Thann a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay