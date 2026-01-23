Concert Il a changé nos vies Thann

Concert Il a changé nos vies

7 rue de l’Etang Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-14 17:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Une biographie musicale autour de Jean-Jacques Goldman, mêlant récit et chansons cultes. Stéphane Monfort et David Ambrosi rendent hommage à un artiste qui a marqué toute une génération.

Il a changé nos vies retrace le parcours de Jean-Jacques Goldman à travers une biographie musicale. Porté par Stéphane Monfort et David Ambrosi, le spectacle mêle récits et chansons emblématiques pour offrir un hommage sensible à un artiste dont les textes ont profondément marqué le public. .

7 rue de l’Etang Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

A musical biography of Jean-Jacques Goldman, combining storytelling and cult songs. Stéphane Monfort and David Ambrosi pay tribute to an artist who marked an entire generation.

