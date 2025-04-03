Balade nautique à bord de la Chaloupe Sardinière RDV face à la Creperie des Korrigans Le Pouliguen

Balade nautique à bord de la Chaloupe Sardinière

RDV face à la Creperie des Korrigans 21 Quai Jules Sandeau Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 11:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12 2026-04-13 2026-04-14 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-28 2026-04-29

Située dans l’une des plus belle baie du monde , Le Pouliguen est le lieu idéal, depuis son port, pour profiter d’une balade en mer. Soucieuse de conserver son patrimoine d’antan, c’est une balade insolite qui vous est proposée, à bord d’une réplique d’une chaloupe sardinière !

La chaloupe Poulligwen est une réplique d’une chaloupe sardinière de la fin du 19e siècle. Construite en 1992 pour participer au concours Bateaux des côtes de France à Brest et Douarnenez, elle a remporté le 5e prix de voilure et de construction dans sa catégorie. Elle est visible sur le port du Pouliguen. Un panneau explicatif se trouve à proximité.

Embarquez et découvrez les sensations d’une navigation à bord d’un vieux gréement. A travers cette balade commentée, vous découvrirez le patrimoine maritime local et aurez l’opportunité d’apprécier le littoral sous un angle de vue différent ! .

RDV face à la Creperie des Korrigans 21 Quai Jules Sandeau Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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L’événement Balade nautique à bord de la Chaloupe Sardinière Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44