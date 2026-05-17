Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI Galerie HASY Le Pouliguen

Le Pouliguen

Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI

Galerie HASY 21 Grande Rue Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-30 12:30:00

Date(s) :

2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21

Venez admirer l’exposition de Gilles BRUNI, réunissant des œuvres issues des collections du FRAC des Pays de la Loire, de l’artothèque des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, de collections privées, ainsi que des productions réalisées à l’occasion de l’exposition.

Exposition réalisée avec la collaboration du Frac des Pays de la Loire et de l’Artothèque des Beaux-Arts de Nantes.

Ouverture sur rendez-vous. .

Galerie HASY 21 Grande Rue Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 53 27 65 contact@hasy.fr

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English :

L’événement Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44