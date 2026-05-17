Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI Galerie HASY Le Pouliguen
Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI Galerie HASY Le Pouliguen dimanche 17 mai 2026.
Le Pouliguen
Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI
Galerie HASY 21 Grande Rue Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-30 12:30:00
Date(s) :
2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-20 2026-06-21
Venez admirer l’exposition de Gilles BRUNI, réunissant des œuvres issues des collections du FRAC des Pays de la Loire, de l’artothèque des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire, de collections privées, ainsi que des productions réalisées à l’occasion de l’exposition.
Exposition réalisée avec la collaboration du Frac des Pays de la Loire et de l’Artothèque des Beaux-Arts de Nantes.
Ouverture sur rendez-vous. .
Galerie HASY 21 Grande Rue Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 53 27 65 contact@hasy.fr
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English :
L’événement Exposition de pratiques photographiques et protocoles Gilles BRUNI Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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