Balade nocturne à Kermorvan Presqu’Île de Kermorvan Le Conquet

Le Conquet

Balade nocturne à Kermorvan

Presqu’Île de Kermorvan Kermorvan Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Venez découvrir les phares et feux le long de la côte de l’Iroise, dans cette balade à la tombée de la nuit, au milieu des lumières et des éclats, pour comprendre l’enjeu de la sécurité maritime, l’histoire et les anecdotes de ces phares mythiques et de leurs gardiens…

Sur réservation. Horaire en fonction du coucher du soleil. .

Presqu’Île de Kermorvan Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25

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English : Balade nocturne à Kermorvan

L’événement Balade nocturne à Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE