Balade nocturne à Kermorvan Presqu’Île de Kermorvan Le Conquet
Balade nocturne à Kermorvan Presqu’Île de Kermorvan Le Conquet jeudi 16 juillet 2026.
Le Conquet
Balade nocturne à Kermorvan
Presqu’Île de Kermorvan Kermorvan Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Venez découvrir les phares et feux le long de la côte de l’Iroise, dans cette balade à la tombée de la nuit, au milieu des lumières et des éclats, pour comprendre l’enjeu de la sécurité maritime, l’histoire et les anecdotes de ces phares mythiques et de leurs gardiens…
Sur réservation. Horaire en fonction du coucher du soleil. .
Presqu’Île de Kermorvan Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 99 41 39 25
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English : Balade nocturne à Kermorvan
L’événement Balade nocturne à Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE
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