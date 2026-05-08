Liginiac

Balade nocturne à la découverte des amphibiens

5 Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Retrouvez-nous à partir de 20h au Village Nature Le Maury pour une balade à la tombée de la nuit à la découverte des amphibiens présent sur le site en compagnie d’un naturaliste. Venez apprendre à reconnaitre, à l’œil ou à l’oreille, différentes espèces de grenouilles ou crapauds rencontrés à l’occasion de cette balade.

Cette déambulation à la nuit tombée sera également l’occasion de découvrir le site sous un nouvel angle et de croiser la route d’autres animaux nocturnes.

Animation gratuite adaptée aux petits comme aux grands alors venez nombreux ! .

5 Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Balade nocturne à la découverte des amphibiens

L’événement Balade nocturne à la découverte des amphibiens Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze