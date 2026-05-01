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Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac

Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac

Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac samedi 30 mai 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liginiac

Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dans le cadre du Festival Coquelicontes, la bibliothèque municipale de Liginiac vous invite au spectacle Mémoire de femmes ARLEEN THIBAULT

A partir de 12 ans
Gratuit   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59  bibliotheque@liginiac.fr

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English : Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes

L’événement Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze