Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac
Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac samedi 30 mai 2026.
Liginiac
Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre du Festival Coquelicontes, la bibliothèque municipale de Liginiac vous invite au spectacle Mémoire de femmes ARLEEN THIBAULT
A partir de 12 ans
Gratuit .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr
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English : Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes
L’événement Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze