Liginiac

Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du Festival Coquelicontes, la bibliothèque municipale de Liginiac vous invite au spectacle Mémoire de femmes ARLEEN THIBAULT

A partir de 12 ans

Gratuit .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr

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English : Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes

L’événement Spectacle Mémoire de femmes Festival Coquelicontes Liginiac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze