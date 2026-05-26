Liginiac

Concours de pétanque semi nocturne

Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concours de pétanque semi nocturne organisé par le comité des fêtes de Liginiac.

Début du concours à 18h00, inscription à 17h30.

Petite restauration sur place

Renseignements au 06.85.76.53.12 .

Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 76 53 12 minard.delphine@orange.fr

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English : Concours de pétanque semi nocturne

L’événement Concours de pétanque semi nocturne Liginiac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze