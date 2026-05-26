Concours de pétanque semi nocturne Liginiac
Concours de pétanque semi nocturne Liginiac samedi 27 juin 2026.
Liginiac
Concours de pétanque semi nocturne
Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concours de pétanque semi nocturne organisé par le comité des fêtes de Liginiac.
Début du concours à 18h00, inscription à 17h30.
Petite restauration sur place
Renseignements au 06.85.76.53.12 .
Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 76 53 12 minard.delphine@orange.fr
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English : Concours de pétanque semi nocturne
L’événement Concours de pétanque semi nocturne Liginiac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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