Concert Fourmi Roots Session Liginiac
Concert Fourmi Roots Session Liginiac samedi 27 juin 2026.
Liginiac
Concert Fourmi Roots Session
45 Le Mont Haut Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert Fourmi Roots Session quand les basses frappent, la fourmilière s’éveille !
Billetterie en ligne .
45 Le Mont Haut Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35 jeanjac19@gmail.com
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English : Concert Fourmi Roots Session
L’événement Concert Fourmi Roots Session Liginiac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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