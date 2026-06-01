Liginiac

Concert Fourmi Roots Session

45 Le Mont Haut Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Fourmi Roots Session quand les basses frappent, la fourmilière s’éveille !

Billetterie en ligne .

45 Le Mont Haut Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35 jeanjac19@gmail.com

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English : Concert Fourmi Roots Session

L’événement Concert Fourmi Roots Session Liginiac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze