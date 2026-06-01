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Concours de tarot Liginiac

Concours de tarot Liginiac

Concours de tarot Liginiac vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Liginiac

Concours de tarot

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

L’association Kant’in organise un concours de tarot à la salle polyvalente.
1 lot par table !
Buvette et restauration sur place   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35 

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English : Concours de tarot

L’événement Concours de tarot Liginiac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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