Concours de tarot Liginiac
Concours de tarot Liginiac vendredi 19 juin 2026.
Liginiac
Concours de tarot
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
L’association Kant’in organise un concours de tarot à la salle polyvalente.
1 lot par table !
Buvette et restauration sur place .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35
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English : Concours de tarot
L’événement Concours de tarot Liginiac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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