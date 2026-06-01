Liginiac

Projection La Libération de Marèges et de la Haute-Corrèze

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 21:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Projection de l’exposition photo La libération de Marèges et de la Haute-Corrèze par Hervé Moreau

Salle des fêtes de Liginiac .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 02 40 35

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English : Projection La Libération de Marèges et de la Haute-Corrèze

L’événement Projection La Libération de Marèges et de la Haute-Corrèze Liginiac a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de Haute Corrèze