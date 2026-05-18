Liginiac

Les siestes électroniques

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-08-02 22:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite aux siestes électroniques Brunch, massage, playlist ou dj pour faire danser tranquillement ou faire une sieste au bord du lac.

Au programme

– Dimanche 12/07 Journée Tour de France + sieste électronique

– Dimanche 19/07 Diffusion finale coupe du monde + sieste électronique

– Dimanche 26/07 sieste électronique

– Dimanche 2/08 sieste électronique avec Paul Laurent (Ambient- expérimentale il fait du bruit et du silence de la musique)

– Dimanche 9/08 sieste électronique exceptionnelle avec Sopori FM (dès 12h) (Ambient expérimentale de la belle musique pour s’évader, voire s’endormir)

– Dimanche 16/08 sieste électronique

– Dimanche 23/08 sieste électronique .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Les siestes électroniques

L’événement Les siestes électroniques Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze