Les siestes électroniques Liginiac
Les siestes électroniques Liginiac dimanche 5 juillet 2026.
Liginiac
Les siestes électroniques
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-08-02 22:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23
Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite aux siestes électroniques Brunch, massage, playlist ou dj pour faire danser tranquillement ou faire une sieste au bord du lac.
Au programme
– Dimanche 12/07 Journée Tour de France + sieste électronique
– Dimanche 19/07 Diffusion finale coupe du monde + sieste électronique
– Dimanche 26/07 sieste électronique
– Dimanche 2/08 sieste électronique avec Paul Laurent (Ambient- expérimentale il fait du bruit et du silence de la musique)
– Dimanche 9/08 sieste électronique exceptionnelle avec Sopori FM (dès 12h) (Ambient expérimentale de la belle musique pour s’évader, voire s’endormir)
– Dimanche 16/08 sieste électronique
– Dimanche 23/08 sieste électronique .
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com
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English : Les siestes électroniques
L’événement Les siestes électroniques Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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