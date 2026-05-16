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Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac

Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac

Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 7 Lieu-dit Le Maury

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Liginiac

Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin)

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite au concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin)   .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89  restaurantdumaury@gmail.com

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English : Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin)

L’événement Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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