Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac
Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac samedi 11 juillet 2026.
Liginiac
Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin)
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite au concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) .
7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com
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English : Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin)
L’événement Concert Groupe Caribe Trio (musique d’Amérique du Sud Jazz Latin) Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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