Liginiac

Lectures sur la plage du Maury

Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:30:00

fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28

Lectures sur la plage du Maury proposées par la bibliothèque de Liginiac

Mardi 7 juillet 10h/12h Animation plage du Maury. Lectures pour les tout petits (0/3 ans)

Mardi 28 juillet 16h30/18h lecture à la plage du Maury. Coloriages inspirés de l’artiste Gustav Klimt. .

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures sur la plage du Maury

L’événement Lectures sur la plage du Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze