Lectures sur la plage du Maury Liginiac
Lectures sur la plage du Maury Liginiac mardi 7 juillet 2026.
Liginiac
Lectures sur la plage du Maury
Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28
Lectures sur la plage du Maury proposées par la bibliothèque de Liginiac
Mardi 7 juillet 10h/12h Animation plage du Maury. Lectures pour les tout petits (0/3 ans)
Mardi 28 juillet 16h30/18h lecture à la plage du Maury. Coloriages inspirés de l’artiste Gustav Klimt. .
Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr
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English : Lectures sur la plage du Maury
L’événement Lectures sur la plage du Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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