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Lectures sur la plage du Maury Liginiac

Lectures sur la plage du Maury Liginiac

Lectures sur la plage du Maury Liginiac mardi 7 juillet 2026.

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Liginiac

Lectures sur la plage du Maury

Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 16:30:00
fin : 2026-07-28 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28

Lectures sur la plage du Maury proposées par la bibliothèque de Liginiac
Mardi 7 juillet 10h/12h Animation plage du Maury. Lectures pour les tout petits (0/3 ans)
Mardi 28 juillet 16h30/18h lecture à la plage du Maury. Coloriages inspirés de l’artiste Gustav Klimt.   .

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59  bibliotheque@liginiac.fr

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English : Lectures sur la plage du Maury

L’événement Lectures sur la plage du Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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