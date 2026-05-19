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Repas d’été Liginiac

Repas d’été Liginiac

Repas d’été Liginiac samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 8 Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Liginiac

Repas d’été

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Les Compagnons de la Bonne Humeur organise un repas d’été
Sur réservations   .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 10 13 19 

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English : Repas d’été

L’événement Repas d’été Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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