Liginiac

Les Jeudis de l’Aventure

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:00:00

fin : 2026-07-09 23:59:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite aux Jeudis de l’Aventure discussion, projection autour d’une aventure sportive ou humaine inspirée et inspirante (trail, vélo, voile, voyage, kayak…)

Au programme

– Jeudi 2/07 Groupe The Big Idea

– Jeudi 9/07 discussion projection autour d’une aventure sportive ou humaine inspirée et inspirante

– Jeudi 16/07 Etienne de Tchalo Productions (réalisateur)

– Jeudi 23/07 Paul Carrillo Kayak autour du monde (

– Jeudi 30/07 Rencontre avec Philippe Soetewey et Emmanuel Thoison

– Jeudi 6/08 Jeanne Toinon et Grégoire Willerval

– Jeudi 13/08 Pierre Barbenceys

– Jeudi 20/08 Baptiste Comale

– Jeudi 27/08 discussion, projection autour d’une aventure sportive ou humaine inspirée et inspirante .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Les Jeudis de l’Aventure

L’événement Les Jeudis de l’Aventure Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze