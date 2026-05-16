Liginiac

Soirée DJ Goldigger

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 21:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Le Petit canada/Restaurant Le Maury vous invite à une soirée DJ Kéké Goldigger House, techno, groove .

7 Lieu-dit Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 45 89 restaurantdumaury@gmail.com

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English : Soirée DJ Goldigger

L’événement Soirée DJ Goldigger Liginiac a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme de Haute Corrèze