Liginiac

Concours de pêche à la truite

Rue du Château de Peyroux Liginiac Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le comité des fêtes organise un concours de pêche à la truite à l’étang de Peyroudel sur la commune de Liginiac.

Inscription à 8h

Petite restauration sur place. .

Rue du Château de Peyroux Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Concours de pêche à la truite

L’événement Concours de pêche à la truite Liginiac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze