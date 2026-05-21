Concours de pêche à la truite Liginiac
Concours de pêche à la truite Liginiac dimanche 7 juin 2026.
Liginiac
Concours de pêche à la truite
Rue du Château de Peyroux Liginiac Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le comité des fêtes organise un concours de pêche à la truite à l’étang de Peyroudel sur la commune de Liginiac.
Inscription à 8h
Petite restauration sur place. .
Rue du Château de Peyroux Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Concours de pêche à la truite
L’événement Concours de pêche à la truite Liginiac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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