Liginiac

Ciné débat Le monde des Amphibiens

5 Le Maury Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Retrouvez nous à partir de 20h au Village Nature Le Maury pour une projection de film documentaire dédiée aux amphibiens. Si vous voulez en apprendre plus sur les grenouilles, crapauds, tritons ou encore salamandres cette projection suivi d’un temps d’échange avec un naturaliste présent sera l’occasion idéale ! Le tout en profitant d’une soirée estivale au bord du lac.

Animation gratuite adaptée aux petits comme aux grands alors venez nombreux ! .

5 Le Maury Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 93 79 t.ruiz@cpiecorreze.com

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English : Ciné débat Le monde des Amphibiens

L’événement Ciné débat Le monde des Amphibiens Liginiac a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze