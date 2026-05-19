Animation à la plage du Maury Liginiac
Animation à la plage du Maury Liginiac mardi 21 juillet 2026.
Liginiac
Animation à la plage du Maury
Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 16:30:00
fin : 2026-08-11 18:00:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04 2026-08-11
La bibliothèque municipale de Liginiac vous invite à une animation à la plage du Maury.
21 juillet = chasse au trésor
4 août = lectures et kapla
11 août = lectures et origami sur les animaux .
Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Animation à la plage du Maury
L’événement Animation à la plage du Maury Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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