Liginiac

Tournoi de tennis 11/14 ans

Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Le tennis Club de Liginiac organise un tournoi de tennis de 11/14 ans .

Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Tournoi de tennis 11/14 ans

L’événement Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze