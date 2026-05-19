Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac
Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac mercredi 22 juillet 2026.
Liginiac
Tournoi de tennis 11/14 ans
Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Le tennis Club de Liginiac organise un tournoi de tennis de 11/14 ans .
Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : Tournoi de tennis 11/14 ans
L’événement Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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