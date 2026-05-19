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Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac

Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac

Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Rue du Stade

Ville : 19160 Liginiac

Département : Corrèze

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Liginiac

Tournoi de tennis 11/14 ans

Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

Le tennis Club de Liginiac organise un tournoi de tennis de 11/14 ans   .

Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Tournoi de tennis 11/14 ans

L’événement Tournoi de tennis 11/14 ans Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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