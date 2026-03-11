Après-midi partage

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Tout public

Gratuit .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi partage Liginiac a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme de Haute Corrèze