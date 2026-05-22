Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure? Liginiac
Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure? Liginiac mercredi 22 juillet 2026.
Liginiac
Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?
8 Rue du Stade Liginiac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Le bibliothèque municipale de Liginiac organise une enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?
Adolescent + 12 ans, à 16h et à 17h .
8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59
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English : Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?
L’événement Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure? Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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