Liginiac

Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?

8 Rue du Stade Liginiac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 17:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

Le bibliothèque municipale de Liginiac organise une enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?

Adolescent + 12 ans, à 16h et à 17h .

8 Rue du Stade Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59

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English : Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure?

L’événement Enquête interactive et connectée qui a refroidi Lemaure? Liginiac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Haute Corrèze