Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 20 août 2026.

Anglet

Balade nocturne

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:45:00

fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, faites l’expérience d’une balade nocturne en pleine nature. Une immersion dans le parc pour découvrir la vie de ses habitants nocturnes et notamment des chauves-souris.

Animé par la Direction de l’Environnement.

Dès 8 ans.

Prendre des vêtements chauds pour la nuit. .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48

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English : Balade nocturne

L’événement Balade nocturne Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet