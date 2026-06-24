Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet
Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 20 août 2026.
Anglet
Balade nocturne
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:45:00
fin : 2026-08-20 22:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, faites l’expérience d’une balade nocturne en pleine nature. Une immersion dans le parc pour découvrir la vie de ses habitants nocturnes et notamment des chauves-souris.
Animé par la Direction de l’Environnement.
Dès 8 ans.
Prendre des vêtements chauds pour la nuit. .
Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48
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English : Balade nocturne
L’événement Balade nocturne Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet
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