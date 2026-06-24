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Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet

Balade nocturne Maison de l’Environnement et Parc Izadia Anglet jeudi 20 août 2026.

Lieu
Maison de l'Environnement et Parc Izadia
Adresse
297 avenue de l'Adour
Ville
64600 Anglet
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif

Anglet

Balade nocturne

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:45:00
fin : 2026-08-20 22:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Dans le cadre de la Nuit internationale de la chauve-souris, faites l’expérience d’une balade nocturne en pleine nature. Une immersion dans le parc pour découvrir la vie de ses habitants nocturnes et notamment des chauves-souris.

Animé par la Direction de l’Environnement.
Dès 8 ans.
Prendre des vêtements chauds pour la nuit.   .

Maison de l’Environnement et Parc Izadia 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 

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English : Balade nocturne

L’événement Balade nocturne Anglet a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Anglet

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