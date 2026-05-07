Balade nocturne La chasse aux esprits. Sainte-Marie-aux-Mines
samedi 31 octobre 2026 · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Sainte-Marie-aux-Mines
Balade nocturne La chasse aux esprits.
21 Rue d’Untergrombach Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31 19:15:00
Date(s) :
2026-10-31
Plongez dans un monde de superstitions et croyances avec notre animateur lors d’une balade nocturne à la recherche d’esprits. À la lueur des flambeaux, vivez une expérience ensorcelante d’Halloween en découvrant contes et rituels mystiques de cette période envoûtante.
Plongez dans un monde de superstitions et croyances avec notre animateur lors d’une balade nocturne à la recherche d’esprits. À la lueur des flambeaux, vivez une expérience ensorcelante d’Halloween en découvrant contes et rituels mystiques de cette période envoûtante.
RDV au cimetière d’Echery, à 18H
21 Rue d’Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Durée 1h15 environ .
21 Rue d’Untergrombach Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com
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English :
Immerse yourself in a world of superstitions and beliefs with our animator on a night-time walk in search of spirits. By torchlight, enjoy an enchanting Halloween experience as you discover the tales and mystical rituals of this enchanting time of year.
L’événement Balade nocturne La chasse aux esprits. Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Val d’Argent
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