Informations pratiques

Sainte-Marie-aux-Mines

Balade nocturne La chasse aux esprits.

21 Rue d’Untergrombach Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31 19:15:00

Date(s) :

2026-10-31

Plongez dans un monde de superstitions et croyances avec notre animateur lors d’une balade nocturne à la recherche d’esprits. À la lueur des flambeaux, vivez une expérience ensorcelante d’Halloween en découvrant contes et rituels mystiques de cette période envoûtante.

Plongez dans un monde de superstitions et croyances avec notre animateur lors d’une balade nocturne à la recherche d’esprits. À la lueur des flambeaux, vivez une expérience ensorcelante d’Halloween en découvrant contes et rituels mystiques de cette période envoûtante.

RDV au cimetière d’Echery, à 18H

21 Rue d’Untergrombach, 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

Durée 1h15 environ .

21 Rue d’Untergrombach Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 80 50 tourisme@valdargent.com

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English :

Immerse yourself in a world of superstitions and beliefs with our animator on a night-time walk in search of spirits. By torchlight, enjoy an enchanting Halloween experience as you discover the tales and mystical rituals of this enchanting time of year.

L’événement Balade nocturne La chasse aux esprits. Sainte-Marie-aux-Mines a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme du Val d’Argent