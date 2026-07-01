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AGENDA · La Hallotière

Balade nocturne pour ados & adultes La Hallotière

mardi 28 juillet 2026 · La Hallotière

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
70 La Mare Engrand
Ville
76780 La Hallotière
Département
Seine-Maritime
Tarif

La Hallotière

Balade nocturne pour ados & adultes

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:30:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-28

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !   .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77 

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English : Balade nocturne pour ados & adultes

L’événement Balade nocturne pour ados & adultes La Hallotière a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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